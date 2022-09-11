Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti! 75 ülkeye ihracat yapıyor… Kadınlara ise tek mesajı var | Sterilizasyon Kontrol Ürünleri nedir?​

Aysu Öztürk tek başına bir kadın girişimci olarak çıktığı yolda devlet desteğini de yanına alarak hayal ettiği şirketi kurdu. İşte Öztürk'ün kadın girişimcilere ilham veren hikayesi...

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