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Videolar Ekonomi Videoları Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti! 75 ülkeye ihracat yapıyor… Kadınlara ise tek mesajı var | Sterilizasyon Kontrol Ürünleri nedir?​

Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti! 75 ülkeye ihracat yapıyor… Kadınlara ise tek mesajı var | Sterilizasyon Kontrol Ürünleri nedir?​

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Giriş: 11.09.2022 16:31
Aysu Öztürk tek başına bir kadın girişimci olarak çıktığı yolda devlet desteğini de yanına alarak hayal ettiği şirketi kurdu. İşte Öztürk'ün kadın girişimcilere ilham veren hikayesi...
Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti YURT DIŞINDA GÖRDÜ TÜRKİYE'DE ÜRETTİ

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Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti
Yurt dışında gördü Türkiye’de üretti
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