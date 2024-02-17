17 Şubat 2024, Cumartesi
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YÖK’ün verdiği burslara üst sınırdan artış! Lisans destek bursu 3 bin lira oldu
Yüksek Öğretim Kurulu öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri destek amacıyla verdiği burslara üst sınırdan artış yaptı. Buna göre herhangi bir işte çalışmayan doktora öğrencisine verilecek burs miktarı 7 bin 500 liradan 12 bin liraya çıkarıldı. Lisans destek bursu 3 bin lira oldu.