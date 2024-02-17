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YÖK’ün verdiği burslara üst sınırdan artış! Lisans destek bursu 3 bin lira oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 09:17
Yüksek Öğretim Kurulu öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri destek amacıyla verdiği burslara üst sınırdan artış yaptı. Buna göre herhangi bir işte çalışmayan doktora öğrencisine verilecek burs miktarı 7 bin 500 liradan 12 bin liraya çıkarıldı. Lisans destek bursu 3 bin lira oldu.
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