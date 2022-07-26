26 Temmuz 2022, Salı
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Yılın zirvesi! Sanayide çarklar ihracat için dönüyor
İhracatta devam eden rekor serisi, sanayi sektöründe kapasite kullanım oranını temmuzda yüzde 78.2 ile bu yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Küresel resesyon endişelerine rağmen büyüme trendi üçüncü çeyreğe taşındı.