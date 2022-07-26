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Yılın zirvesi! Sanayide çarklar ihracat için dönüyor

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Giriş: 26.07.2022 09:38
İhracatta devam eden rekor serisi, sanayi sektöründe kapasite kullanım oranını temmuzda yüzde 78.2 ile bu yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Küresel resesyon endişelerine rağmen büyüme trendi üçüncü çeyreğe taşındı.
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