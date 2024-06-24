Yeni vergi paketinde neler var? Vergi kaçakçılığına ceza! ÖTV'li araç alımına düzenleme yolda

Gayrimenkul-kira vergisinden, ÖTV muafiyetine kadar düzenleme var. Kayıt dışı çalışma, banka hesabı kullandırma, elden kiraya ceza uygulanacak. Engelli vatandaşlar için sağlanan indirime kısıtlama getirilecek. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN