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Yeni vergi paketinde neler var? Vergi kaçakçılığına ceza! ÖTV'li araç alımına düzenleme yolda

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 24.06.2024 11:33
Güncelleme:24.06.2024 11:33
Gayrimenkul-kira vergisinden, ÖTV muafiyetine kadar düzenleme var. Kayıt dışı çalışma, banka hesabı kullandırma, elden kiraya ceza uygulanacak. Engelli vatandaşlar için sağlanan indirime kısıtlama getirilecek. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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