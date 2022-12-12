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Yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim ne kadar artacak?

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 16:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada "Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz." dedi. Peki yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim seviyesi kaça çıkacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı Emin Emrah Danış değerlendirdi.
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