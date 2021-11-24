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Yeni nesil savaş aracı: Döviz! Ekonomik saldırılar nasıl yapılıyor?

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Giriş: 24.11.2021 10:24
Yeni nesil savaşların arasında artık ülke ekonomilerine saldırılar başta geliyor. Dövizi silah olarak kullanan ekonomik tetikçiler, ülkeleri para piyasalarını bozarak güçsüzleştirmeye çalışıyor. Tehdit altında bırakıyor. Peki bu döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…
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