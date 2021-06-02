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Yeni müjde ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak? Canlı yayında flaş değerlendirme: 1 trilyon metreküpün üstünde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan petrol ve doğal gazla ilgili müjdeyi Cuma açıklayacak. Peki bu müjde ne olacak? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Doğal gazın bulunduğu bölgede daha ek yatakların ve petrolün bulunma olasılığı da oldukça yüksektir." dedi.