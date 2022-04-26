Yeni hal yasası ne getiriyor? Çalışmalarda son durum ne?

Yeni hal yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Önümüzdeki haftalarda yasanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki yeni hal yasası ne getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç değerlendirdi.

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