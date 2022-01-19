Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016'da açıldı. Yap işlet devret modeli ile yapılan köprünün işletmesi, iki yıl sonra devlet kontrolüne geçecek. Özellikle büyük tonajlı araçların kullandığı köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'daki boğaz trafiğini rahatlattı. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ekonomiye katkısı...

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