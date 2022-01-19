19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2022 13:58
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016'da açıldı. Yap işlet devret modeli ile yapılan köprünün işletmesi, iki yıl sonra devlet kontrolüne geçecek. Özellikle büyük tonajlı araçların kullandığı köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'daki boğaz trafiğini rahatlattı. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ekonomiye katkısı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı
2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
Market karteli! Aklımızla dalga geçtiler
Market karteli! Aklımızla dalga geçtiler
EYT’de 5’li çözüm nasıl olacak?
EYT’de 5’li çözüm nasıl olacak?
TOGG’dan yerli otomobil paylaşımı
TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı
Külliye’de ekonomi zirvesi
Külliye'de ekonomi zirvesi
Ocak ayında konut fiyatı ne kadar arttı?
Ocak ayında konut fiyatı ne kadar arttı?
Memur ve emeklinin gözü TBMM’de
Memur ve emeklinin gözü TBMM’de
Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?
Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?
Rakamlar uçtu! Hedef büyüdü
Rakamlar uçtu! Hedef büyüdü
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Daha Fazla Video Göster