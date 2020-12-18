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Yapılandırmada son 14 gün! Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

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Giriş: 18.12.2020 10:23
Güncelleme:18.12.2020 10:23
Borç yapılandırmasına son günler. Vergi borçları yapılandırması uygulamasına kısa sürede rekor sayıda başvuru geldi. Bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Kimler başvurabilir? Başvuru nereden? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Borç yapılandırmasına son günler. Vergi borçları yapılandırması uygulamasına kısa sürede rekor sayıda başvuru geldi. Bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Kimler başvurabilir? Başvuru nereden? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

YAPILANDIRMADA SON 14 GÜN

* Bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu

* Bugüne kadar 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı

* Bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yapıldı

* Başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılıyor

* İsteyen vergi dairesine gidebiliyor, postayla da başvurabiliyor

* Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor

* Ana paraya enflasyon farkı ekleniyor

* Peşin ödeyenler için bu farkın %90'ı da siliniyor

* Taksit isteyenlere vade farkı ekleniyor ve 36 aya kadar vade yapılıyor

KATSAYI ORANLARI

TAKSİT SAYISI KATSAYI ORANI

6 taksit (12 ay) %1.045
9 taksit (18 ay) %1.083
12 taksit (24 ay) %1.105
18 taksit (36 ay) %1.15

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