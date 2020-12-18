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Yapılandırmada son 14 gün! Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Borç yapılandırmasına son günler. Vergi borçları yapılandırması uygulamasına kısa sürede rekor sayıda başvuru geldi. Bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Kimler başvurabilir? Başvuru nereden? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
YAPILANDIRMADA SON 14 GÜN
* Bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
* Bugüne kadar 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı
* Bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yapıldı
* Başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılıyor
* İsteyen vergi dairesine gidebiliyor, postayla da başvurabiliyor
* Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor
* Ana paraya enflasyon farkı ekleniyor
* Peşin ödeyenler için bu farkın %90'ı da siliniyor
* Taksit isteyenlere vade farkı ekleniyor ve 36 aya kadar vade yapılıyor
KATSAYI ORANLARI
TAKSİT SAYISI KATSAYI ORANI
6 taksit (12 ay) %1.045
9 taksit (18 ay) %1.083
12 taksit (24 ay) %1.105
18 taksit (36 ay) %1.15