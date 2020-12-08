Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.