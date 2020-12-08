- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.