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Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.12.2020 11:02
Güncelleme:08.12.2020 11:15
Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haberde anlattı YAPILANDIRMADA BÜYÜK FIRSAT! GENÇLERE 6 MİLYAR LİRALIK MÜJDE! KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILIR? TRAFİK CEZALARI YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR? A HABER'DE ANLATTI

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