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Haberler Ekonomi Haberleri Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

dakika haberi... Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son ne zaman? ekonomi müdürü A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

Yapılandırma fırsatı sürüyor. Gençlere 6 milyar liralık müjde, trafik cezalarına yüzde 25 indirim. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? KYK borcu nasıl yapılandırılır? Peşin ödenirse ne kadar indirim yapılıyor? Taksit seçenekleri nasıl? Ödemeler nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

GENÇLERE 6 MİLYAR LİRALIK MÜJDE

* 4 milyon üniversite mezununun kredi borcu yapılandırılıyor
* Aylık 1.40'lık gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçiliyor
* 6 milyar liralık borcun tüm faiz ve gecikme cezaları siliniyor
* Peşin ödeyenin enflasyon farkının %90'ı alınmayacak
* Nisan'a kadar ödeyenlerin ise %50 farkı silinecek

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

* Taksit seçen 36 aya kadar vade yaptıracak
* Ödemeler banka kartı ve kredi kartıyla yapılabilecek
* Yapılandırma ile yasal takipler de duracak
* Borcu olmayanlar iş bulamamışlarsa 1 yıl ödemeyi erteletebilecek
* Başvurular gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden yapılabilecek

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Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

TRAFİK CEZASINA YÜZDE 25 İNDİRİM

* Trafik cezası ve MTV borcu olanlara yapılandırma fırsatı
* Faizler silinecek peşinde enflasyon farkının %90'ı silinecek
* Ayrıca idari para cezası aslından %25 indirim yapılacak
* Birden fazla araç için ayrı ayrı başvuru yapılacak
* Taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene yaptırılabilecek

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

ÖRNEK HESAP

* 2019 vadeli 488 lira trafik cezası
* Ocak 2021'de peşin olarak öderse çifte indirim olacak
* 488 liradan %25 oranında ve enflasyondan %90 indirim yapılacak
* 488 liranın %25'i 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının %90'ı olan 23 lira düşülecek
* 488 lira yerine 145 lira indirimli 343 lira ödeyecek

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

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Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

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Yapılandırmada büyük fırsat! Gençlere 6 milyar liralık müjde! KYK borcu nasıl yapılandırılır? Trafik cezaları yapılandırması nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

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