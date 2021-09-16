16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yabancının rotası Türkiye! 7 milyar dolarlık alım

Yabancının rotası Türkiye! 7 milyar dolarlık alım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2021 14:48
Türkiye'ye yönelik artan güven yabancı sermayenin girişini de kısa sürede artırdı. Son iki ayda konut, hisse senedi, tahvil, doğrudan yatırım kanalıyla 6.9 milyar dolarlık yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Swap kanalıyla gerçekleşen girişler de dahil edildiğinde son 2 ayda yabancı sermaye girişi 6 milyar 885 milyon dolara ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yabancının rotası Türkiye
Yabancının rotası Türkiye
Sahte emlakçıların komisyon oyunu
Sahte emlakçıların komisyon oyunu
Kira artışında ilk sırada!
Kira artışında ilk sırada!
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İşsize hangi destekler veriliyor?
İşsize hangi destekler veriliyor?
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
İş dünyasının gözü bu görüşmede!
İş dünyasının gözü bu görüşmede!
300 dekar arazide bin 200 ton kapya biberi
300 dekar arazide bin 200 ton kapya biberi
Yüksek kira için çözüm ne?
Yüksek kira için çözüm ne?
’Dijital Türk Lirası’ için kritik adım
'Dijital Türk Lirası' için kritik adım
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
Daha Fazla Video Göster