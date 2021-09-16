Yabancının rotası Türkiye! 7 milyar dolarlık alım

Türkiye'ye yönelik artan güven yabancı sermayenin girişini de kısa sürede artırdı. Son iki ayda konut, hisse senedi, tahvil, doğrudan yatırım kanalıyla 6.9 milyar dolarlık yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Swap kanalıyla gerçekleşen girişler de dahil edildiğinde son 2 ayda yabancı sermaye girişi 6 milyar 885 milyon dolara ulaştı.

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