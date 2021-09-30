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Vergi borcu olanlar dikkat! SGK borç yapılandırmasında son gün

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Giriş: 30.09.2021 09:08
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların 30 Eylül 23.59'a kadar , sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerektiği belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada merkezlerin 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceğinin de altı çizildi. Peki yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?
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