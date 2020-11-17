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'Varlık Barışı' yeninden yürürlüğe girdi! İşte detaylar

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Giriş: 17.11.2020 14:40
Güncelleme:17.11.2020 15:52
Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de uygulamaya konulan ve yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "varlık barışı" yeniden yürürlüğe girdi. Kanun 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Türkiye'de daha önce 6 kez uygulanan "varlık barışı" yeniden yürürlükte!

"Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın ve dövizini 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirenler serbestçe tasarruf edebilecek. Bunlardan vergi alınmayacak. Bu varlıklar yurt dışındaki bankalardan alınan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın ve dövizi ,le taşınmazlar, 30 Haziran 2021'e kadar vergi dairelerine bildirilmek zorunda..

Bildirilen söz konusu varlıklar, aynı tarihe kadar kanuni defterlere kaydedilebilecek ve işletmeden çekilebilecek.

Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hÂlinde bir yıla kadar
uzatmaya yetkili olacak.

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