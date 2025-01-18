Uzungöl’ün zirveleri kış sporları için yeni cazibe merkezi olmaya aday

Trabzon'un dünyaca ünlü önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yaz aylarının yoğun turizm sezonu dışında kış aylarında da yeni bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Uzungöllü gençlerin girişimci ruhuyla hayata geçirdiği kış sporları faaliyetleri, bölgenin dört mevsim turizme uygun olduğunun en güzel kanıtı.

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