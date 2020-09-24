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Uzman isimden A Haber'de çarpıcı altın yorumu: Altın 2.300 dolar olacak diyen uluslararası kuruluşlar şimdi ortada yoklar

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Giriş: 24.09.2020 10:11
Güncelleme:24.09.2020 10:23
Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, altın konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Altının tamamen psikolojik bir fiyatlama yaptığını belirten Erdem, "Herkes altın yükselecek deyince altın yükseliyor. Böyle bir ortamda yükseliyor altın. Bundan birkaç hafta önce altın 2.300 dolar olacak diyordu koca uluslararası kuruluşlar ama şimdi ortada yoklar. Altın düştü 1.800’lü dolarlara." ifadelerini kullandı.

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, altın konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Altının tamamen psikolojik bir fiyatlama yaptığını belirten Erdem, "Herkes altın yükselecek deyince altın yükseliyor. Böyle bir ortamda yükseliyor altın. Bundan birkaç hafta önce altın 2.300 dolar olacak diyordu koca uluslararası kuruluşlar ama şimdi ortada yoklar. Altın düştü 1.800'lü dolarlara." ifadelerini kullandı.

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