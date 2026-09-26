Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.