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"Uzaktan çalışma" neler getirecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 10:48
Esnek çalışma ve mesai saatlerine yeni düzenleme yolda.  Mesai saatleri yeniden ayarlanacak, iş-özel yaşam dengesi gözetilecek ve yeni düzenleme çalışan odaklı olacak. Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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