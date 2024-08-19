"Uzaktan çalışma" neler getirecek?

Esnek çalışma ve mesai saatlerine yeni düzenleme yolda. Mesai saatleri yeniden ayarlanacak, iş-özel yaşam dengesi gözetilecek ve yeni düzenleme çalışan odaklı olacak. Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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