Üretici-market fiyat farkı 9 kata yaklaştı! Elma üreticide 2 TL markette 18 TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları raporunu yayınladı. Rapora göre geride bıraktığımız ay üretici ve market fiyatları arasındaki fark 9 kata yaklaştı. En büyük fiyat farkı elmada görüldü. 25 üründe fiyat artışı yaşandı. Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

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