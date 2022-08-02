02 Ağustos 2022, Salı
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Üretici-market fiyat farkı 9 kata yaklaştı! Elma üreticide 2 TL markette 18 TL
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları raporunu yayınladı. Rapora göre geride bıraktığımız ay üretici ve market fiyatları arasındaki fark 9 kata yaklaştı. En büyük fiyat farkı elmada görüldü. 25 üründe fiyat artışı yaşandı. Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.