Ulaşım ekseninde tarihi proje! 1915 Çanakkale Köprüsü ile neler değişecek?

1915 Çanakkale Köprüsü açılınca kapsamlı bir otoyol projesinin bütünü olarak anılan Marmara ringi de tamamlandı. 'Altın ring'le bölgeler arasında ulaşım kesintisiz sağlanacak. Böylece yatırım, üretim, ihracat ve sanayi canlanacak. Bölge ekonomisi ile birlikte Türkiye'de de ekonomi büyüyecek. Pekin'den Londra'ya ticaret yoluna katkı sağlanacak. İşte tüm detaylar…

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