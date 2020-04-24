Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

Yeni torba yasa ile gelen ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Kimler bu haklarda yararlanamaz? Ücretsiz izne ayrılanlara ne kadar maaş ödeniyor? Ücretsiz izne başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödeniyor? Tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

Yeni torba yasa ile gelen ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Kimler bu haklarda yararlanamaz? Ücretsiz izne ayrılanlara ne kadar maaş ödeniyor? Ücretsiz izne başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödeniyor?

Tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.