TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tatil fonu kurulmalı, tatil hakkı Anayasa’ya girmeli

A Haber’de ekrana gelen Turizm Yüzyılı programına katılan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlıklı bir toplum için tatilin bir gereklilik olduğunu belirterek vatandaşın tatil yapabilmesi için "Tatil Fonu" kurulması ve "Tatil Hakkı"nın anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Firuz Bağlıkaya muhafazakar kesime yönelik tesislerin de desteklenmesi gerektiğini belirtti.

