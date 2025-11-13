13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tatil fonu kurulmalı, tatil hakkı Anayasa’ya girmeli
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tatil fonu kurulmalı, tatil hakkı Anayasa’ya girmeli

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tatil fonu kurulmalı, tatil hakkı Anayasa’ya girmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:35
A Haber’de ekrana gelen Turizm Yüzyılı programına katılan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlıklı bir toplum için tatilin bir gereklilik olduğunu belirterek vatandaşın tatil yapabilmesi için "Tatil Fonu" kurulması ve "Tatil Hakkı"nın anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Firuz Bağlıkaya muhafazakar kesime yönelik tesislerin de desteklenmesi gerektiğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tatil fonu kurulmalı, tatil hakkı Anayasa’ya girmeli
Tatil fonu kurulmalı
"Tatil fonu kurulmalı"
Altın tarihi zirvesine yaklaştı
Altın tarihi zirvesine yaklaştı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan dev arsa satışı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan dev arsa satışı
Vergi, SGK ve harç borcunda faiz indirimi
Vergi, SGK ve harç borcunda faiz indirimi
Bankalar emekliler için promosyon yarışında!
Bankalar emekliler için promosyon yarışında!
Milyonlara yeni maaş geliyor!
Milyonlara yeni maaş geliyor!
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Afyonkarahisar’dan birçok ülkeye mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan birçok ülkeye mermer ihracatı
Kasım indirimi oyunlarına dikkat!
Kasım indirimi oyunlarına dikkat!
Kapalıçarşı’da kara para operasyonu
Kapalıçarşı'da "kara para" operasyonu
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Daha Fazla Video Göster