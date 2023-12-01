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Turkuvaz Medya Türkiye Tarım Zirvesi! Bakan İbrahim Yumaklı: Gıdada fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız

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Giriş: 01.12.2023 19:58
Turkuvaz Medya, Türkiye Tarım Zirvesi düzenledi. Zirvenin açılış oturumuna Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Yumaklı, gıdada fahiş fiyatla mücadelede hükümetin kararlı olduğunun altını çizdi.
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