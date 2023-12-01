01 Aralık 2023, Cuma
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Turkuvaz Medya Türkiye Tarım Zirvesi! Bakan İbrahim Yumaklı: Gıdada fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız
Turkuvaz Medya, Türkiye Tarım Zirvesi düzenledi. Zirvenin açılış oturumuna Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Yumaklı, gıdada fahiş fiyatla mücadelede hükümetin kararlı olduğunun altını çizdi.