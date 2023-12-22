22 Aralık 2023, Cuma
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Türkiye’nin ilk cam serası! Yılda 2 bin ton domates üretimi
Sivas'ta 50 dönüm alana inşa edilen cam sera, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Jeotermal suyla ısıtılan serada hasat edilen domatesler, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Cam sera en son teknoloji ile donatılmış durumda. İçeride raylı sistemler bulunuyor. Burada çalışanlar domates fidelerine raylı sistemlerle ulaşıyor. Serada çok sayıda kadın çalışan istihdam ediliyor. Üniversiteden mezun olan gençler de proje kapsamında iş imkanına kavuşuyor. Böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanıyor.