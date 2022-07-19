Türkiye'nin dev projeleri ve sağladığı faydalar! İşte muhalefete büyük kapak

Dünyada son dönemde enerji, alt yapı, lojistik çok önemli... Türkiye bu alanlarda kritik hamleler yapmakta. Diplomatik adımlar da bu adımları besleyen konular arasında. Türkiye’de AK Parti iktidarı döneminde çok önemli projelere imzalar atıldı ve meyveleri de toplanmakta. Bu bağlamda Türkiye’de, 20 yılda 112 milyar dolarlık alt yapı yatırımı gerçekleşti. Türkiye’de Osmangazi projesi ile 3 milyar TL tasarruf sağlandı, ilk 6 ayda 75 milyon yolcu hava yolunu kullandı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç rekoru kırıldı. İşte Türkiye’nin dev yatırımları, elde edilen faydalar ve muhalefete büyük kapak niteliğinde rakamlar…

Türkiye'de dev yatırımlarla tasarruf artıyor. Alt yapı yatırımlarının Türkiye'ye kazandırdıklarını, hem de elde edilen katma değeri A Para Yayın Koordinatörü A Haber'de canlı yayında aktardı.

İKİ KITA 6. KEZ BİRLEŞTİ

1915 Çanakkale Köprüsü ile 2 kıta 6. Kez birleşmiş oldu.

2002 öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birleşiyordu.

Şimdi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ve son olarak 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldı.

Bu dev yatırımların göstergesi ise Türkiye'nin bölgesinde ticari bir üs olduğudur. Bu yatırımların vatandaşlara da büyük bir katkısı var.

Osman Gazi Köprüsü garanti karşılama oranı % 36'dan yüzde 116'ya çıktı.

MUHALEFETE KAPAK!

Muhalefetin "Bu yollar köprüler, yolar neden yapıldı? Birileri para mı kazanıyor" söylemlerini çürüten bir gösterge olarak karşımızda durmakta.

KÖPRÜ VE OTOYOL GARANTİ ARAÇ KARŞILAMA ORANI

Osman Gazi Köprüsü: % 114

1. Kesim – Herkes – Osmangazi: % 110

2. Kesim Osmangazi – Bursa Kuzey: %144

3. Kesim Bursa Batı-Balıkesir Batı: % 140

4. Kesim Balıkesir Batı İzmir: % 75

Zaman, çevre ve yakıtta büyük katkı sağlayan bu önemli yatırımlar toplamda 3 milyar Türk lirası tasarruf sağladı.

YAVUZ SULTAN KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ REKORU

Kurban Bayramı'nda da dev projelerin önemi bir kez daha kendini gösterdi.

Sadece 8 Temmuz'da 132.377 araç Yavuz Sultan Köprüsü'nü kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN PERFORMANSI

İstanbul Havalimanı'nı ise bayram boyunca ortalama 1.400 uçak iniş ve kalkış gerçekleşirdi. Günde ortalama 230 bin yolcuya da hizmet sağladı ve halkın yolu oldu.

AVRUPA'NIN HAVALİMANI KARNESİ

Bu anlamda İstanbul Havalimanı dünyadaki rakiplerine fark atarak rakiplerini geçti.

Aynı tarihlerde London Heathrow'da 1132 uçak inip kalktı. Amsterdam'da 1.266, Munich 856, Barcelona 915, Paris 1.223, Palma de Mallorca 906, Frankfurt 1.156, Madrid Barajas 1.049 olarak ise kayıtlara geçti.

ANTALYA HAVALİMANI

Antalya Havalimanı 16 Temmuz'da toplam bin 68 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla kendi rekorunu kırdı.

Kapasite genişletme ihalesi yapılan havalimanımız için devlete ödenen ilk taksit olan 2 milyar 138 milyon avro, 28 Mart 2022'de hazineye aktarıldı.

YATIRIMLARIN TASARRUFU

Zaman tasarrufu: 19,4 milyar dolar

Yakıt tasarrufu: 1,7 milyar dolar

Çevreye faydaları: 9 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, 36,7 milyon dolar değerinde karbondioksit salınımı tasarrufu.

Karayolu: 22,40 milyar dolar

Demiryolu: 1,50 milyar dolar

Denizyolu: 2,00 milyar dolar

Havayolu: 0,20 milyar dolar

Haberleşme: 2,10 milyar dolar.

Bütünsel kalkınma ile 2003 - 2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar, yıllık 28,20 milyar dolarlık tasarruf sağladı.

TİCARET HEDEFLERİ ARTIYOR

Başkan Erdoğan'ın son İran ziyareti ve gerçekleşen zirveler sonrası alınan kararlarla 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bunlardan sadece biriydi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "(Türkiye ve İran) İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek" dedi.







