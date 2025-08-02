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Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı! Bakan Bayraktar A Haber’e konuştu

Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı! Bakan Bayraktar A Haber'e konuştu

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Giriş: 02.08.2025 12:10
Güncelleme:02.08.2025 12:10
Türkiye bugün Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç etmeye başladı. Bölgeye verilecek elektrik ve doğal gaz sayesinde 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Suriye’ye verilecek doğal gazla günlük enerji arzı 10 saate kadar çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’e açıklamalarda bulundu.
Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı! Bakan Bayraktar A Haber’e konuştu
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