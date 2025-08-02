Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı! Bakan Bayraktar A Haber’e konuştu

Türkiye bugün Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç etmeye başladı. Bölgeye verilecek elektrik ve doğal gaz sayesinde 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Suriye’ye verilecek doğal gazla günlük enerji arzı 10 saate kadar çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’e açıklamalarda bulundu.