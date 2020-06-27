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Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı |Video
Türkiye normalleşme adımlarıyla birlikte turizm sektöründe de birçok önlemi hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri javascript:;Ersoy, yurt dışından Türkiye'ye gelen bir ailenin tatilini güvenli bir şekilde yapabileceğini gösteren bir video paylaştı. Video ile "tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" mesajı verdi.