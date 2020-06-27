27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı |Video

Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2020 16:38
Güncelleme:27.06.2020 20:01
Türkiye normalleşme adımlarıyla birlikte turizm sektöründe de birçok önlemi hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri javascript:;Ersoy, yurt dışından Türkiye'ye gelen bir ailenin tatilini güvenli bir şekilde yapabileceğini gösteren bir video paylaştı. Video ile "tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" mesajı verdi.
Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı
Türkiye'den dünyaya 'güvenli tatil' mesajı
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Faizler düştü satışlar 5'e katlandı
Faizler düştü satışlar 5'e katlandı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
Karadeniz'de sondaj başlıyor
Karadeniz'de sondaj başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek?
Faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Emekli olmanın formülleri neler?
Emekli olmanın formülleri neler?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
Daha Fazla Video Göster