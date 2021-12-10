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Türkiye - Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

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Giriş: 10.12.2021 22:09
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye-Suriye sınırında bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...
Türkiye - Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye - Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
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