10 Aralık 2021, Cuma
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Türkiye - Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye-Suriye sınırında bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...