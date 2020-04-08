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08.04.2020

Türkiye pandemiden sonra öne çıkan 3 ülkeden biri olacak

Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, A Para ekranlarında dünya ekonomisini değerlendirdi. Koronavirüs salgınının dünyayı etkilediğini belirten Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde ayakta kalan 3 ülkeden biri olacağını söyledi. Cömert açıklamasında "Pandemiden sonra Türkiye, sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alacak" ifadelerine yer verdi.

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