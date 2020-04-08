- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye pandemiden sonra öne çıkan 3 ülkeden biri olacak
Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, A Para ekranlarında dünya ekonomisini değerlendirdi. Koronavirüs salgınının dünyayı etkilediğini belirten Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde ayakta kalan 3 ülkeden biri olacağını söyledi. Cömert açıklamasında "Pandemiden sonra Türkiye, sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alacak" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.