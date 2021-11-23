Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kur ve faiz lobisi neden Türkiye ekonomisini hedef alıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısında yaptığı açıklamada ekonomi noktasında Türkiye’nin yeni bir yola girdiği üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı modelin uygulandığı açıkladı ve ekonomik kurtuluş savaşının verildiğini açıkladı. Tüm dünya ekonomileri pandeminin getirdiği sıkıntılarla boğuşurken Türkiye en hasarla atlamak için mücadele büyük uğraş veriyor. Peki tüm dünya bir krizle boğuşurken muhalefetin amacı ne, ne yapmaya çalışıyor? Ekonomik Kurtuluş Savaşı mı veriliyor? Faiz silahıyla mücadeleye kim, neden karşı? Türkiye ekonomisinin bağımsızlığına karşı küresel plan ne? Hedefleri ekonomide dışa bağımlılık mı? Kim bu "mandacı" iktisatçılar? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici değerlendirdi.

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