13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye Ege'de 9 noktada petrol arayacak! hangi noktalarda petrol aranacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 15:28
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ege Denizi'nden tam 9 sahada petrol araması gerçekleşecek. Peki hangi noktalarda arama yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 noktada sondaj! Başvuru ve ruhsat işi tamam
9 noktada sondaj! Başvuru ve ruhsat işi tamam
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Fed’in kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Fed'in kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Torba yasada neler var?
Torba yasada neler var?
Kadınlara emeklilik hakkı geliyor
Kadınlara emeklilik hakkı geliyor
PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim
PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim
Kim ne kadar trafik sigortası ödeyecek?
Kim ne kadar trafik sigortası ödeyecek?
Gram için tarih ve rakam verdi
Gram için tarih ve rakam verdi
Gençler uzaktan çalışmak istiyor
Gençler uzaktan çalışmak istiyor
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
BES teminatlı kredi başlıyor
BES teminatlı kredi başlıyor
Kim hangi gün ikramiye alacak?
Kim hangi gün ikramiye alacak?
Daha Fazla Video Göster