Türk şirketi Abdi İbrahim 4,2 milyar TL ödeyerek İsviçreli ilaç şirketine ortak oldu

Türkiye'nin ilaç sanayinde önde gelen firmalarından olan Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya 4.2 milyar TL ödeyerek en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu.

Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu. Şirketin yüzde 28,5 hissesi için 4,2 milyar TL ödendi.

GÖRÜŞMELER 23 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut online olarak yapılan basın toplantısında, İsviçre'de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya ortak olduklarını açıkladı. Barut, 23 Ocak'ta başlayan görüşmelerin dün akşam sonuçlandığı açıkladı. Barut ''En iyi teklifi biz verdik'' dedi.

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ ÜRETİLECEK

Hisse alımıyla OM Pharma'nın stratejik ortağı olduklarına dikkat çeken Barut ''Türk ilaç şirketleri yabancı şirketlere satılır algısı değişti'' ifadesini kullandı. Barut, OM Pharma ile Türkiye'de bazı kimyasalları üreteceklerini, biyoteknolojik ilaçların üretilmesini sağlayacaklarını kaydetti.