Türk ekonomisini hedef alan tetikçiler hayal kırıklığına uğradı

Türkiye ekonomisini hedef alan ekonomik tetikçiler hem içeriden hem de yurt dışından saldırıya geçti. Batı’nın küstah tehditlerinin yanında yer alan içimizdeki etki ajanları da Türkiye ekonomisi hakkında karamsar tablolar çizdi. Kendilerine sözde ekonomist diyen felaket tellalları ‘Dolar 10 TL’ye çıkacak’ diyerek tahminlerde bulundu. Sözde ekonomistlere siyasiler de katkıda bulundu. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tek bir ağızdan Türk ekonomisini hedef aldı. O kadar ileri gidildi ki “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok.” denilerek yabancı yatırımcı engellenmeye çalışıldı. FETÖ tetikçileri de hem sosyal medyada hem de yurt dışında yaptıkları lobi faaliyetleriyle Türkiye ekonomisi aleyhinde kara propagandalarda bulundu. Türkiye aleyhindeki kara propagandanın medya ayağını ise FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi yürüttü. Yalan ve iftira dolu haberleriyle kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı. Fakat spekülatörlerin ve ekonomik tetikçilerin tahminleri hiçbir zaman tutmadı. Ekonomide atılan kararlı adımlarla Türk ekonomisi hızlı bir toparlanmaya girdi. Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi ve dolardaki düşüşle piyasalar hareketlendi. Ekonomi cari fazla vermeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL'ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez" diye konuşmuştu. “Bir kez daha o birilerini hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, güçlüyüz mesajı verdi. İşte felaket tellallarının kimler olduğunu ve nasıl hayal kırıklığına uğradığını ortaya seren video…