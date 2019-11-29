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29.11.2019

Berat Albayrak'tan Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanlara çok net cevap!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Milletvekillerinin swap kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye'ye birilerinin bir şeyleri ihraç etmek istediğinde tutmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL'ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Milletvekillerinin swap kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye'ye birilerinin bir şeyleri ihraç etmek istediğinde tutmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL'ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez" dedi.

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