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Torba yasa hazırlığı! Yüzde 25 kira artışına düzenleme ne zaman yasalaşacak?

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 15:21
Ev kiralarına yüzde 25 sınırlaması bu yıl da devam edecek. Yasanın Meclis süreci var. Ne zaman yasalaşacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
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