Torba yasa hazırlığı! Yüzde 25 kira artışına düzenleme ne zaman yasalaşacak?

Ev kiralarına yüzde 25 sınırlaması bu yıl da devam edecek. Yasanın Meclis süreci var. Ne zaman yasalaşacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

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