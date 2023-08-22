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Toplu sözleşmede son toplantı

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Giriş: 22.08.2023 08:30
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri bugün son buluyor. Toplu sözleşmede gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Görüşmelerde uzlaşılmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
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Toplu sözleşmede son toplantı
Toplu sözleşmede son toplantı
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