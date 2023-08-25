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Toplu sözleşmede son söz Hakem Heyeti’nde! Memur zammında flaş gelişme! A Haber duyurdu

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 21:52
Güncelleme:25.08.2023 22:30
Ağustos ayının 22’sine kadar devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde maaş zammı konusunda uzlaşma sağlanmadı. Peki memur ve memur emeklisinin zamları ne kadar olacak? Hakem Heyeti ne karar verecek? Memurlar hangi hakları kazandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin canlı yayında anlattı. Tarkan Zengin memur zammı ile ilgili son dakika bilgisini de aktardı.
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