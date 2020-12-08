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TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

A Haber
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Giriş: 08.12.2020 12:35
Güncelleme:08.12.2020 12:37
TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? Detayları A Haber muhabiri aktardı.

TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları... MAAŞI 5 BİN TL ALTINDA OLANLARA UCUZ EV MÜJDESİ! TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI! BAŞVURU ŞARTLARI...
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