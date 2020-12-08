TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? Detayları A Haber muhabiri aktardı.

TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 102 bin TL'ye ev satıyor! Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? Detayları A Haber muhabiri aktardı.