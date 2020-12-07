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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

On binlerce kişiye TOKİ'den müjdeli haber geldi. Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 11:34
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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

TOKİ ucuz ev başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye'nin çeşitli illerinde ucuz konutları satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Başvuruların başlamasının ardından kimlerin başvuru yapabileceği merak edilmeye başlandı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ ucuz konut başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

TOKİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ ucuz konut için başvuru şartları şu şekilde:

* T.C. vatandaşı olması,

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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...

* Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),