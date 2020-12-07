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Maaşı 5 bin TL altında olanlara ucuz ev müjdesi! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvuru şartları...
On binlerce kişiye TOKİ'den müjdeli haber geldi. Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 11:34
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