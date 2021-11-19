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TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il TOKİ’nin taksitli fiyatları

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Giriş: 19.11.2021 11:16
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşa aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan idare, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu. İşte TOKİ konut kampanyasına dair tüm merak edilenler ve il il konut fiyatları ve taksitler.

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İşte il il TOKİ’nin taksitli fiyatları
İşte il il TOKİ’nin taksitli fiyatları
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