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TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı

TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 11:12
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
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TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
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