TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman? Hangi ile kaç konut yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Peki hangi ile kaç konut yapılacak? 100 bin sosyal konut projesi başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan TOKİ sosyal konut projesi illerin nüfusuna göre değişiklik gösterecek. Bazı illerde sosyal konut sayısı 10 bini bulurken bazı illerde ise nüfusa oranla 300 civarı inşaa edilecek. İstanbul’da 10 bin, Ankara’da 4 bin, İzmir’de 3 bin 500 konut yapılacak. Sosyal konut projeleri bölgenin özelliklerini ortaya koyacak. Detaylar haberimizde…

100 bin sosyal konut projesi için başvuru detayları belli olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesi, illerin nüfusuna göre değişiklik gösterecek. Bazı illerde sosyal konut sayısı 10 bini bulurken bazı illerde ise nüfusa oranla 300 civarı inşa edilecek. Vatandaşlar internette "TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler olacak? TOKİ projeleri nerelerde inşa edilecek? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylı bilgiler

TOKİ'nin dar gelirlilere sosyal konut projesi, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi kategorilerden oluşacak. Bu kategoriler şu şekilde olacak;



1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin",

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenilen bilgilere göre aylık en fazla 5 bin 500 liralık aile gelirine sahip olan vatandaşların başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için konut alınacak ilde en az 1 yıl ikamet edilmesi, daha önce TOKİ'den ev alınmamış olunmaması, başvuran kişiye eşine ve velayetindeki çocuklara ait tapu olmaması önem arz edecek.



Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

EVLER NE KADAR OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.



100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

SOSYAL KONUT PROJELERİ, BÖLGENİN ÖZELLİKLERİNİ ORTAYA KOYACAK



Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.



Ege'nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.



Akdeniz'de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.



İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.



Doğu Anadolu'da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.