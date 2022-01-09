TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi

Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2022'ye Sedan modeliyle damga vurdu. İlk kez dünya sahnesine çıkan Togg'un 3 yıllık kısa bir süre içerisinde yükselişi göz kamaştırırken, yeni bir müjde geldi.