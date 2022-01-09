09 Ocak 2022, Pazar
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TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2022'ye Sedan modeliyle damga vurdu. İlk kez dünya sahnesine çıkan Togg'un 3 yıllık kısa bir süre içerisinde yükselişi göz kamaştırırken, yeni bir müjde geldi.