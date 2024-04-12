12 Nisan 2024, Cuma
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Ticaret Bakanlığında 'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına yanıt: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberler
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği' iddialarını yalanladı. Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmediğine dikkat çekilerek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.