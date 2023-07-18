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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza

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Giriş: 18.07.2023 09:52
Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 TL idari para cezası uygulandı.
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