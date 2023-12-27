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Ticaret Bakanı Bolat Gaziantep'te "İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: Köpük kalktı fiyatlar normale döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:04
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya Grubunca Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracat Seferberliği Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, 2023'ün 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatılacağını ve kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 500 dolara yükseleceğini söyledi. Araç ve emlak piyasasında fiyatların düştüğüne dikkat çeken Bolat, "Piyasada aslında işlem normale döndü, rayına oturdu, balon, köpük ortadan kalktı. Hayat, ticaret normale döndü." dedi. OVP'nin iyi işlediğini ve bu yılın ikinci yarısında makro hedeflerin hepsinin tuttuğuna dikkat çeken Bolat, "Kriz ya da felaket tellallığı yapanlara kanmamak lazım, umutla ileriye bakmak lazım. Dışarıdan muazzam güçlü Türkiye görüntüsü var." ifadelerini kullandı.
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