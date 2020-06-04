THY'de yeni dönem! Sağlık denetçileri uçuş boyunca hizmet veriyor

Seyahat kısıtlamasının kalkması ile Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran'dan itibaren yeniden yolcularına hizmet vermeye başladı. Havacılık sektörünün göz bebeği THY, korona önlemleri ile hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardı. Her uçakta sağlık denetçileri gibi çalışan hijyen uzmanı kabin memurları görev yapıyor. Hijyen uzmanı kabin memur uçuş boyunca yolcuların maske kullanımını takip ediyor. THY uçakları her uçuş öncesi ise dezenfekte ediliyor. Öte yandan THY 4 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarını başlatmış dış hat uçuşlarını ise 10 Haziran itibariyle başlatacağını duyurmuştu.