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Temmuzda maaş zam oranı ne olacak? 4 aylık zam oranı kesinleşti! Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 14:24
Temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte, 3600 ek göstergeden 470 bin memur yararlanacak. Peki temmuzda maaş artış oranları nasıl olacak? Asgari ücrette zam oranı ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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