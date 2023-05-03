Temmuzda maaş zam oranı ne olacak? 4 aylık zam oranı kesinleşti! Uzman isim A Haber'de anlattı

Temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte, 3600 ek göstergeden 470 bin memur yararlanacak. Peki temmuzda maaş artış oranları nasıl olacak? Asgari ücrette zam oranı ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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