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Haberler Galeri Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için hesaplamalar hızlandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar emekli maaş zam oranını belirlemede önemli etken kabul ediliyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranları ile maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 4 aylık oranlar ile Temmuz maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:11
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Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli taban maaşının 7.500 TL olduğu müjdesini duyurmuştu. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları neticesinde 4 aylık veri netleşti. Hal böyle olunca, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için hesaplamalar yapılmaya başlandı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı. İşte, 4 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması!

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Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ GELDİ
Memur-Sen Genel Kurulu'nda işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjde verdi. Erdoğan, 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacağını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MAAŞLAR ARTACAK

Başkan Erdoğan'ın "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" sözleri dikkat çekti.

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Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...

Seçim sonrası yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi için çalışaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

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Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

TEMMUZ AYINDA MAAŞLAR YENİDEN ARTACAK
Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.