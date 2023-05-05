05 Mayıs 2023, Cuma
Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak
Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için hesaplamalar hızlandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar emekli maaş zam oranını belirlemede önemli etken kabul ediliyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranları ile maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 4 aylık oranlar ile Temmuz maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:11
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